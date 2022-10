Mayotte Le prix des carburants et du gaz reste contenu à Mayotte en ce mois d'octobre 2022

Le prix du sans plomb est en très légère baisse alors que le gazole connaît une infime augmentation en ce mois d'octobre 2022 à Mayotte. Statu quo sur la bouteille de gaz. Par LG - Publié le Dimanche 2 Octobre 2022 à 17:17

Comme à La Réunion, le prix des carburants est administré à Mayotte. La préfecture a dévoilé ce 30 septembre le prix de vente maximum des produits pétroliers et du gaz à compter du 1er octobre 2022 dans le 101ème département français.



Pour le mois d’octobre 2022, le prix des produits pétroliers enregistre une très légère baisse en ce qui concerne l’essence et une infime augmentation pour le gazole. Plusieurs facteurs entrent en jeu comme l’évolution des cours du carburant, la parité euro-dollar, l’évolution de la fiscalité indirecte ou encore le maintien de la remise de 7,4 centimes de la taxe spéciale de consommation sur le prix de l’essence et du gazole routier mis en place par le Conseil départemental de Mayotte.



Ainsi, le sans plomb affiche 1,46€ le litre ce qui représente une baisse de 0,07 centime par rapport au mois dernier. Le gazole coûte quant à lui 1,37€ le litre en augmentant très légèrement de 0,01 centime.



Ces prix incluent l’aide exceptionnelle financée par l’État qui est de 25 centimes d’euros par litre. Le décret du 22 août 2022 encadre cette aide exceptionnelle qui a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.



Le prix de la bouteille de gaz de 12 kg reste inchangé à 26 euros.