A la Une . Le prix des carburants et du gaz repartent à la hausse

La préfecture vient d'annoncer le prix fixé pour les carburants à La Réunion pour le mois de juin 2020. Par LG - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 13:54 | Lu 805 fois

Les prix des produits pétroliers et gaziers à La Réunion sont connus pour le mois de juin 2020.



Pour le sans plomb, le prix public est en hausse à 1,17 €/litre (+ 8 cts). Cette évolution s’explique essentiellement par la hausse de la cotation.



Pour le gazole, le prix de vente est en hausse à 0,90 €/litre (+ 2 cts). Comme pour le SSP, le fret est en baisse.



Pour le gaz, le prix final de la bouteille est en hausse à 17,28 €. Cette évolution s’explique par la hausse des cotations mensuelles (+ 42,26 % en cumulé). Le contrat de fret évolue à la hausse. La préfecture retient toujours le prix le plus bas communiqué par les opérateurs.



Un contexte international qui entraîne un relèvement des prix des carburants ainsi que du gaz



Sur les 15 premiers jours ouvrés du mois de mai, la préfecture constate une évolution des cotations moyennes des carburants fortement orientée à la hausse pour le supercarburant (+ 60,9 %) par rapport au mois précédent ainsi que pour le gazole mais plus modérément (+ 6,2 %). En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle du BUTANE enregistre une hausse à 340 $/TM (+ 41,67 %). La cotation du Propane augmente également (+ 47,83 %). Par ailleurs, une baisse du fret (pour les carburants) de 18,82 % a été observée sur la même période. De plus, à la suite d’une évolution de l’euro par rapport au dollar, la moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,0867 $ pour 1 € pour le gaz (à la baisse) et 1,0880 (à la hausse) pour les carburants (les 1er, 7 et 25 mai étaient fériés à Singapour).



En conséquence, les prix des produits pétroliers et gaziers de La Réunion s’établissent de la façon suivante au 1er juin 2020 :