Le prix des carburants en hausse à La Réunion : "De quelle réalité parle-t-on ?"

Le communiqué :



La semaine dernière, Michel Édouard Leclerc, dirigeant de l’enseigne éponyme, a demandé l’ouverture d’une enquête parlementaire pour faire la lumière sur l’inflation. A-t-il été écouté ? Hier, le Président des États-Unis a réagi en ces termes : « Mon message aux entreprises qui exploitent des stations-service et fixent les prix est simple : nous sommes en temps de guerre et de danger mondial. Réduisez le prix (..) pour correspondre au prix que vous payez pour le produit. Et faites-le maintenant ». Sera-t-il écouté ?



A La Réunion, nous avons un mécanisme du calcul des prix que seuls les pétroliers contrôlent. Les pouvoirs publics exécutent en suivant les informations fournies par les importateurs et qui sont en même temps propriétaires des enseignes de distributions. Ils gagnent à tous les coups. Quand les prix montent à l’achat, ils engrangent des profits ; quand les prix diminuent, ils ne répercutent pas la baisse en faveur des usagers. Il y a longtemps qu’il faut mettre un terme à la rétention d’information à tous les étages. Les seules informations connues relèvent des pouvoirs publics. En effet, le prix hors taxe du litre de gazole à La Réunion est désormais de 1,32 euro contre un prix moyen de 1,08 euro en France selon les dernières données de l’Union française des industries pétrolières.



Actuellement, le prix TTC à La Réunion du litre de gazole est de 1,64 euros contre 2,06 euros en prenant en compte la remise de 15 centimes par litre de l’État versé à La Réunion, et de 18 centimes par litre en France.



A La Réunion, les taxes perçues par les collectivités sont la TSC qui s’élève à 36 centimes par litre, et l’octroi de mer à hauteur de 5 %



En France, l’État collecte la taxe sur le consommation perçue, 61 centimes par litre, à laquelle s’ajoute la TVA dont le taux est de 20 %. Dès lors, il n’est pas normal de faire peser la responsabilité de la hausse des prix sur les collectivités. Par exemple, Total a accumulé 4 milliards d’euros de profits rien qu’au premier semestre. Le PCR appelle la population à la vigilance contre toute tentative de manipulation. Les Collectivités répercutent toutes leurs recettes vers la population. Les pétroliers se partagent les profits.



Cette flambée du prix des carburants rappelle la nécessité d’accélérer le développement de modes de transports alternatifs au tout-automobile. Pendant près d’un siècle, voyageurs et marchandises ont utilisé avec succès le train. Sa suppression est à l’origine de cette crise.



Ces modes de transport ont également pour avantage de fonctionner avec de l’électricité produite par des énergies renouvelables disponibles à La Réunion. L’autonomie énergétique dans les transports et l’électricité reste la seule issue pour libérer les Réunionnais d’une facture pétrolière de plus de 500 millions d’euros par an, et qui ne cesse d’augmenter en fonction des profits toujours plus importants des compagnies pétrolières.



Le 4 juillet 2022

Bureau de presse