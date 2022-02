Mayotte Le prix des carburants à Mayotte connaitra une importante hausse en mars

Le gaz et les produits pétroliers ont des prix à Mayotte fixés par l'Etat par le biais d'un arrêté préfectoral. Le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, vient de signer le nouvel arrêté fixant les tarifs en vigueur à partir du 1er mars. La hausse ne va pas passer inaperçue ! Par NP - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 14:14



Supercarburants sans plomb : 1,74 € / litre

Gazole : 1,47 € / litre

Pétrole lampant : 1,05 € / litre

Mélange détaxé : 1,22 € / litre

GO Marine : 1,10 € / litre

Bouteille de gaz de 12 kg : 26,00 euros l’unité.

