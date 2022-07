La grande Une Le prix de la bouteille de gaz va être baissé à 15 euros et gelé par la Région et le Département

Les collectivités s'allient pour venir soutenir les Réunionnais qui font face à la plus forte inflation depuis 20 ans et notamment une explosion du prix des carburants. Par SI - BS - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 10:19





"Dans l'attente de mesures structurelles, nous avons décidé de prendre encore charge jusqu'à fin de l'année une partie du prix de la bouteille de gaz pour que le prix actuel de 21,88 euros soit ramené à 15 euros. Cet un effort budgétaire de 6 millions euros partagé parité avec le Département", déclare Huguette Bello.



Cette mesure devrait entrer en vigueur dès que les commissions permanentes des deux collectivités se réuniront. "Le plus tôt sera le mieux", lance la présidente de Région.



La Région et le Département viennent de décider d'une mesure sociale au profit des ménages pour que le prix bouteille de gaz redevienne à un niveau "supportable", annonce Huguette Bello."Dans l'attente de mesures structurelles, nous avons décidé de prendre encore charge jusqu'à fin de l'année une partie du prix de la bouteille de gaz pour que le prix actuel de 21,88 euros soit ramené à 15 euros. Cet un effort budgétaire de 6 millions euros partagé parité avec le Département", déclare Huguette Bello.Cette mesure devrait entrer en vigueur dès que les commissions permanentes des deux collectivités se réuniront. "Le plus tôt sera le mieux", lance la présidente de Région.

L'inflation la plus forte depuis longtemps à La Réunion



Le taux de la hausse des prix sur l'île s'établit à 3,8% sur un an . Ce n'était plus arrivé depuis le passage du cyclone Dina, il y a 20 ans ! Une autre différence majeure et que cette inflation s'installe dans la durée. Les prévisions économiques sont pessimistes avec un pic attendu qu'en fin d'année. Le ministre de l'Economie avait d'ailleurs indiqué que l'inflation devrait se maintenir encore jusqu'à 2023.

Prix du carburant



La Région a aussi été pointée du doigt par



Huguette Bello a rappelé aujourd'hui : "La Région n'a aucune responsabilité. La TSCC est forfaitaire et reste inchangée depuis près de 20 ans." La présidente de Région demande à l'Etat de prolonger sa ristourne de 15 centimes et de geler les prix des carburants. La Région a aussi été pointée du doigt par les transporteurs en colère suite à la hausse du prix des carburants. Ils demandent à la collectivité de geler ses taxes. Le Conseil régional leur avait alors répondu que l'augmentation était due au marché et non à une évolution de sa taxation.Huguette Bello a rappelé aujourd'hui : "La Région n'a aucune responsabilité. La TSCC est forfaitaire et reste inchangée depuis près de 20 ans." La présidente de Région demande à l'Etat de prolonger sa ristourne de 15 centimes et de geler les prix des carburants.