Le prix de la Villa Rivière décerné à Yannick Peria

Le Vendredi 3 juin 2022 s’est tenue la 9ème édition du Prix de la Villa Rivière qui mécène et récompense, par une dotation de 1.500 euros, tout artiste dont le travail met en valeur le patrimoine matériel ou immatériel de l'île de La Réunion. Par NP - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 15:36

4 finalistes ont été sélectionnés, parmi 33 candidatures reçues :



- Camille Mojon, diplômée de l’Ecole d'Art d'Aix-en-Provence, qui après avoir été reçue à l’Académie des Beaux-Arts de Guangzhou en Chine et avoir exposé à Berlin et Pondichéry, s’est posée à l’île de la Réunion pour peindre le cirque de Mafate en utilisant un procédé de composition emprunté à la peinture traditionnelle chinoise



- Yannick Peria, jeune artiste de 24 ans, diplômé de l’École Supérieure d’Art de La Réunion, prochainement en résidence à la Cité Internationale des Arts à Paris, qui puise son inspiration dans sa ville natale du Port pour présenter son projet de peintures « La Kour »



- Claire Marechal, qui après 10 années d'études artistiques et un diplôme de l’Institut des Arts appliqués de La Cambre à Bruxelles s’est consacrée à capter les luminosités de La Réunion et présente une série d’aquarelles et d’huiles du « Patrimoine vivant » comme "Printemps" « Faune et flore » ou "Bestiaire malgache"



- Delphine Simonet, artiste innée, sensible à la nature réunionnaise et qui en retranscrit la poésie dans ses clichés photographiques ou ses peintures depuis 2004 en ayant participé à de nombreuses expositions à la Réunion, avant de présenter cette année sa série d’acryliques sur toile « Epaves et Machines à voyager dans le temps »

Le jury a décerné le prix de la Villa Rivière 2022 à Yannick Peria.



Un jury composé de Louis Fagniez, Président du jury et propriétaire de la Villa Rivière, Madame Marie Lepers, collectionneuse, Monsieur Guillaume Lebourg, artiste, lauréat du Prix de la Villa Rivière 2021, Monsieur Nicolas de Ribou, administrateur de production arts visuels, La Cité des Arts et Monsieur Hédi Abidi, chargé de production, La Friche.