A la Une . Le prix de l'électricité a augmenté de 15% à La Réunion en février

L’Insee a dévoilé son indice des prix à la consommation à La Réunion pour le mois de février. L’inflation continue de grignoter le budget des ménages, avec une hausse générale de 0,4% des prix. L’énergie reste la catégorie qui augmente le plus (+5%), tirée par l’augmentation des produits pétroliers (+0,4%), et surtout l’électricité, avec une hausse de 15%. Par La rédaction - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 10:57

Alimentation et électricité particulièrement touchées



Si la hausse des prix reste inférieure à celle du mois de janvier (+0,7%), l’Insee note tout de même une nouvelle augmentation pour février (+0,4%). Ainsi, l’alimentaire continue de grimper "en février 2023 (+0,8 %), après +0,9 % en janvier et +1 % en décembre 2022. Elle est portée par l’augmentation des prix de l’alimentation hors produits frais (+0,7 %) qui constitue l’essentiel du panier de consommation alimentaire. Les prix des produits frais continuent aussi d’augmenter en février (+1,4 %)”, note l’institut de statistiques.



Si le prix des produits manufacturés baisse, c’est surtout dû à la période des soldes, qui a soulagé le portefeuille des consommateurs. “Les tarifs de transport baissent pour le deuxième mois consécutif : -12 % (dont -13,5 % pour le transport aérien) après -9,6 % en janvier”, souligne également l’Insee.



En réalité, c’est surtout l’énergie qui vient alourdir les factures pour les ménages. En un mois, “les tarifs de l’énergie croissent fortement (+5 %) du fait de la hausse des tarifs de l’électricité (+15 %). Les tarifs des produits pétroliers augmentent également (+0,4 %). Cette hausse est essentiellement due à celle du prix de l’essence (+2,4 %), tandis que le prix du gazole diminue (-0,7 %) et que celui du gaz est stable”, rappelle l’Insee.

Une hausse de 4,2% sur un an



Une tendance qui s’observe aussi sur le long terme. “Sur un an, à La Réunion, les prix augmentent de 4,2 %, soit moins qu’en France (+6,3 %). Depuis septembre 2022, l’augmentation des prix sur un an est plus modérée à La Réunion qu’en France. C’est le cas pour les principaux postes de consommation que sont les services, l’alimentaire, les produits manufacturés et l’énergie”.



De la même manière, les tarifs de l’énergie sont les principaux responsables de l’envolée d’une partie du coût de la vie sur l’île. “La hausse des prix de l’énergie s’élève à 12,7 % sur un an à La Réunion (+14,1 % au niveau national). Cette hausse est portée par celle des prix des produits pétroliers (+10,3 % à La Réunion et +8,8 % au niveau national) et de l’électricité (+15 % à La Réunion). En revanche, avec la tarification de la bouteille de gaz à 15 euros, le prix du gaz recule de 26 % comparativement à février 2022”, note l’Insee dans son analyse mensuelle.