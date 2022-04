A la Une . Le prix Nobel Jean Tirole juge le programme économique de Marine Le Pen "dangereux pour la France"

Extraits : "Le programme de Marine Le Pen est une liste à la Prévert de dépenses supplémentaires, largement sous-estimées à 68 milliards d'euros par an, financées à l'aide de recettes hélas en partie fictives. En commençant par les économies de 16 milliards/an liées à des mesures sur l’immigration. Ce calcul repose sur du vent : toutes les études montrent que les immigrés ne coûtent quasiment rien en termes d’argent public, car les cotisations sociales de ceux qui travaillent compensent les coûts imputés à notre système de protection sociale.



"La xénophobie de son programme fera fuir les médecins, les scientifiques et les ingénieurs dont nous avons besoin et elle privera nos entreprises de main-d’œuvre leur faisant défaut."



"Si elle avait été au pouvoir, Marine Le Pen aurait pris sur la question du vaccin et du pass sanitaire des positions problématiques, tant sur le plan sanitaire qu’économique."



"Nos voisins européens n’accepteront jamais la création d’une 'Alliance européenne des nations' (...) C’est un Frexit qui ne dit pas son nom. Nous n’aurions en cas de difficultés ni la BCE pour nous prémunir de l’emprunt cher, ni de plans de relance européenne ; et ce serait la fin de la PAC qui soutient tant nos agriculteurs et le développement rural." Dans une tribune parue samedi dans La Dépêche du Midi , le prix Nobel d'économie français Jean Tirole met en garde contre le programme économique de Marine Le Pen."Dans notre monde anxiogène, il est important de résister aux sirènes d’un programme dissimulateur et non financé. Réfléchissons à deux fois avant d’adouber une politique qui appauvrira durablement notre pays", prévient Jean Tirole.