Le prince héritier saoudien a volé des photos du sexe de l'homme le plus riche du monde

En février 2019, le Washington Post accusait un journal pro-Trump, le National Enquirer, d'avoir tenté de faire chanter Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, qui était aussi à cette époque l'homme le plus riche du monde, en menaçant de publier des photos "intimes" de lui avec sa maitresse.



Pour couper court au chantage, Jeff Bezos avait tout publié sur Internet, tout raconté, divorcé de sa femme et lancé un procès contre le journal en question.



Et voilà que survient un énorme rebondissement : Le journal The Guardian révèle aujourd'hui qu'une enquête menée par les services de sécurité du patron d'Amazon a permis de découvrir que les photos avaient été données au journal National Enquirer par les services secrets d'Arabie Saoudite !



Qui les avaient elles mêmes même obtenues via un piratage du portable de Bezos, grâce à un SMS que le prince Mohammed ben Salmane (MBS pour les intimes) avait lui même envoyé.



L'opération aurait duré plusieurs mois sans qu'elle ne soit détectée. Résultat : des dizaines de gigaoctets de données auraient été subtilisées au PDG d'Amazon. Dont les fameuses photos.



Les Saoudiens avaient agi de la sorte parce que le Washington Post, propriété de Jeff Bezos, publiait à l'époque des articles très critiques contre les Saoudiens. Et notamment contre le prince héritier.



Articles écrits par le journaliste Jamal Khashoggi qui a été assassiné par des espions saoudiens cinq mois plus tard dans l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie.



Toute la planète sait que c’était sur ordre du prince héritier, mais lui prétend que c’étaient des "agents voyous" qui auraient agi de leur propre initiative.



Bin voyons !



Et tout le monde feint de le croire, histoire de ne pas se facher avec l'homme qui a le pouvoir de faire flamber les prix du pétrole s'il le désire.



Avec le recul, on comprend mieux les raisons qui ont poussé le prince saoudien Mohammed ben Salmane à ordonner à ses services secrets de pirater le téléphone du propriétaire du Wahsington Post...



Bien sûr, depuis la révélation de ce nouveau rebondissement, les journaux du monde du monde entier rivalisent de titres accrocheurs sur le sujet. Un exemple, parmi beaucoup d'autres, oeuvre de Gizmodo, un journal américain spécialisé dans les actus tech : "Le prince héritier saoudien a personnellement envoyé à Jeff Bezos un virus informatique, peut être pour voler des photos de son sexe". Et encore s'agit-il là d'une version soft de la traduction...



Sur Twitter, l'Arabie saoudite a qualifié les informations du Guardian d'"absurdes" et a réclamé l'ouverture d'une enquête sur les allégations avancées. Ce sont les mêmes qui qualifiaient d'"absurdes" les accusations d'assassinat sur la personne de Jamal Khashoggi, jusqu'à ce que des preuves fournies par la Turquie permettent de confondre les assassins...







