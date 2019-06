Le prince charmant passe sa nuit de noces avec une prostituée puis casse les dents de son épouse

Brandon, 25 ans, a épousé sa promise samedi dernier à Saint-Pierre. En guise de fête de mariage, il entraîne la jeune mariée dans une beuverie romantique en boîte de nuit. La soirée de rêve se poursuit par une virée en taxi, vers Pierrefonds: l'époux, pour sa nuit de noces, choisit de butiner une prostituée! Pour ne pas laisser sa femme en reste, il propose au chauffeur de taxi de s'occuper d'elle, proposition refusée.



La pauvre femme prend peur et s'enfuit chez eux à Terre-Sainte. Elle y est rejointe plus tard par son mari, qui lui fait sa fête: un coup de tête, qui casse deux dents à la jeune mariée, indique la presse écrite. La jeune femme n'était pas la seule victime du Dom Juan au tribunal hier: son ex-compagne a témoigné des sévices qu'elle a subis, par ailleurs alors qu'elle était enceinte, et que le prince charmant menait une double vie.



Le tableau ahurissant ainsi que l'attitude insolente et les propos inquiétants de Brandon lui ont valu une peine supérieure aux réquisitions de la procureure: 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt.