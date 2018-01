Le prime spécial "île de La Réunion" de Scènes de ménages diffusé le 12 février sur M6 !

Avis aux fans de la série à succès de M6, Scènes de ménages. Les premières images du prime de l'épisode 100% réunionnais, qui sera diffusé le lundi 12 février à 21h sur la chaîne privée, ont été dévoilées par le site Télé Z. Le dernier prime de ce type avait rassemblé 3,1 millions de téléspectateurs le 5 septembre dernier.



Comme expliqué par le magazine spécialisé dans les coulisses de la télévision, "seuls quatre couples" de la série "ont été du voyage" à savoir Huguette et Raymond (Marion Game et Gérard Hernandez), Emma et Fabien (Anne-Elisabeth Blateau et David Mora), José et Liliane (Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti) et Philippe et Camille (Grégoire Bonnet et Amélie Etasse).



Marion et Cédric (Audrey Lamy et Loup-Denis Elion), ne seront pas de l'aventure, le "couple" ayant quitté la série au bout de la 8e saison.



Dans cet épisode spécial, on apprend qu'Huguette et Raymond ont remporté un séjour de luxe à La Réunion, tandis qu'Emma et Fabien se sont retrouvés naufragés à la suite d'un voyage humanitaire en Amérique du Sud.



De leur côté, José et Liliane sont attendus dans l'île pour le premier voyage officiel de José en tant que maire tandis que Philippe et Camille viendront raisonner le père du premier, tombé amoureux d'une jeune femme de 20 ans.