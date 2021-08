Le prestige de la France

Au lieu d'être une tête de pont vivante de la France dans cette région du monde, La Réunion est un corps mort perfusé par la mère patrie. Au lieu d'avoir construit un être adulte et en possession de tous ses moyens, la mère patrie a donné naissance et construit un enfant faible et handicapé, sourd, muet et aveugle, incapable de dialoguer avec ses voisins, incapable de gagner sa vie. Et ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est une volonté imbécile ou un laxisme coupable envers un territoire aux fabuleuses promesses. Mais le bébé n'est pas mort. Il est encore temps de rectifier le tir d'une politique d'un autre temps. Il est encore temps de construire ici, à La Réunion un territoire vivant et prospère faisant briller bien haut l'âme et la grandeur de la France, le pays des lumières, le chantre de l'humanisme et de l'épanouissement de l'être humain. Ce n'est plus une utopie, c'est une nécessité si la France veut continuer à servir d'exemple comme elle le fit à une certaine époque, si elle veut rester fidèle à ses valeurs. L'histoire du Monde est en train de basculer dans l'horreur et la négation de toutes ces valeurs. Personne ne se lève ? Aucun homme, aucune femme, aucune nation ? Et la France aurait-elle perdu à ce point, son prestige, son intelligence et sa foi en l'homme ?



François-Michel MAUGIS