Océan Indien Le président malgache rappelle ses revendications sur les iles Éparses à la tribune de l'ONU

Lors de son allocution à la tribune de l'assemblée générale des Nations-Unies, le président Andry Rajoelina s'est rappelé au bon souvenir de la France au sujet des îles Éparses. La Grande île demande toujours la restitution de ces ilots, dont la plupart sont immergés, plus de 60 ans après l'indépendance de Madagascar. Par La rédaction - Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 à 14:37

Sujet de dispute depuis l'indépendance de la Grande île, les îles Éparses, actuellement administrées par la France, doivent retourner à Madagascar selon le président Andry Rajoelina.



Alors que les commentateurs malgaches attendaient une position ferme vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, le chef de l'État a défendu une position mesurée, appelant à "une solution concertée, juste et apaisé. J'invite notre organisation, les Nations-Unies, à endosser son rôle pour veiller à cela de façon bienveillante et cohérente".



Signe d'une discussion apaisée, le chef de l'Etat a souligné "l'excellence des relations" avec Paris. Le président malgache n'a tout de même pas manqué de rappeler que les arbitrages de l'ONU avaient tranché cette question en faveur de Madagascar en 1979 et 1980.



Des discussions sur la bonne voie ?



Saluant la reprise des discussions cette année lors d'une commission mixte franco-malgache, Andry Rajoelina espère également compter sur le soutien de l'assemblée générale à New-York. Une nouvelle réunion de la commission mixte est attendu pour le mois d'octobre à Paris. Cette attitude conciliante avec la France indiquerait que les négociations avancent, même si l'Élysée ou le quai d'Orsay se refusent à tout commentaire pour le moment