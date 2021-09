A la Une . Le président et le directeur de La Créole retenus contre leur gré

La municipalité de Saint-Paul dénonce le comportement des grévistes de la Créole qui ont retenu contre leur gré le président et le directeur de la Régie des eaux la créole ce mardi. Le communiqué du conseil municipal : Par LG - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 19:55

"Nous dénonçons fermement ce jour les comportements des grévistes ayant conduit à retenir contre son gré le président de la Créole et le directeur par intérim. Cette situation fait suite à la réunion qui s’est tenue aujourd’hui dans les locaux de la Créole.



Ces derniers ont finalement pu sortir sous escorte de gendarmes. Après plusieurs jours de négociations dans le cadre du préavis de grève, un accord a été trouvé avec les grévistes sur l’ensemble de leurs revendications.



Cependant, ces derniers refusent catégoriquement la proposition de 5 jours de retenues financières suite aux 16 jours de grève."



Le Conseil Municipal de Saint Paul





