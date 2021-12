A la Une . Le président du conseil scientifique annonce "une possible" quatrième dose

La question d'un deuxième rappel vaccinal se pose déjà au sommet de l'Etat. Interrogé au Sénat ce mercredi, Jean-François Delfraissy, le monsieur stratégie Covid du gouvernement, indique qu'une quatrième dose est envisagée. Mais dans quel delai? Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 08:16

Auditionné ce mercredi par la commission sénatoriale des Affaires sociales, Jean-François Delfraissy, qui conseille le gouvernement sur la stratégie à adopter face à l’épidémie de coronavirus, n'écarte pas l'hypothèse d'une quatrième dose. Le président du conseil scientifique indique par ailleurs que le "boost" de la troisième dose, dont la campagne bat son plein, pour lutter contre la cinquième vague de l'épidémie soit suffisamment puissant pour durer dans le temps. Bien plus que le premier rappel. Il faudra cependant attendre pour connaitre la réponse immunitaire de la troisième dose, les personnes immunodéprimées ayant déjà accès à une quatrième injection sur avis médical et sous réserve d'avoir reçu les trois premières.



Jean-François Delfraissy a précisé hier que la vaccination ne suffirait pas pour endiguer la remontée des contaminations vécues actuellement. "ll faut qu’on accélère la troisième dose, et qu’en même temps, on remette un peu de mesures de protection à titre individuel, en particulier avec la période des fêtes qui arrive, mais aussi à titre collectif.». Le professionnel de santé met en garde contre les réunions festives en tout genre qui pourraient amener la diffusion du virus à augmenter de telle façon que le gouvernement soit contraint d'envisager des mesures de plus en plus contraignantes avant la fin de l'année.





Publicité Publicité