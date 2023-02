Le président du TCO, Emmanuel Séraphin renforce les liens avec hôteliers de Saint-Paul

La gestion des déchets avec un focus sur la zone balnéaire et sur la redevance spéciale

La lutte contre l’errance animale

La brigade intercommunale environnementale

Les animations économiques et touristiques ayant pour objectif de dynamiser le port de Saint-Gilles

Ce vendredi 24 février 2023 à Tamarun, une rencontre a eu lieu entre les hôteliers de Saint-Paul, le président du TCO et maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, la sous-préfète de l’arrondissement Ouest, Sylvie Cendre, Virginie Sallé (présidente de la SPL Tamarun), Irchad Omarjee (vice-président du TCO et président de la SEMTO), Michel Clémente (délégué à l’environnement au TCO et administrateur à l’OTI Ouest) et les équipes administratives et techniques du TCO et de Saint-Paul.Les objectifs de cette matinée étaient de présenter les différents projets en cours à Saint-Paul sur l’aménagement de la zone balnéaire, la mobilité/le transport, la propreté, la sécurité et les événementiels culturels et touristiques, et aussi de recueillir les différentes préoccupations des hôteliers.Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les services mis en œuvre par le TCO :D’autres rencontres seront organisées par le TCO afin d’échanger avec les autres hôteliers du territoire Ouest.