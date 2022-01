Mayotte Le président du Département réagit suite à l'agression d'un gendarme

Par LG - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 12:21





Lors d’un contrôle effectué par les forces de l'ordre ce lundi sur la commune de Chirongui, un automobiliste a refusé d’obtempérer. Un gendarme a été gravement blessé. Ce dernier a fait usage de son arme à 4 reprises, blessant le conducteur. Le président du Conseil départemental Ben Issa Ousseni réagit et exprime sa solidarité avec le gendarme sérieusement blessé lors d'un contrôle de couvre-feu à Chirongui."Si son pronostic vital n'est semble-t-il et heureusement pas engagé, je condamne avec la plus grande fermeté l'agression de ce gendarme en service et formule à son endroit des vœux de prompt rétablissement", indique le chef de l'exécutif départemental, qui rappelle le rôle essentiel que jouent les forces de sécurité au quotidien.Lors d’un contrôle effectué par les forces de l'ordre ce lundi sur la commune de Chirongui, un automobiliste a refusé d’obtempérer. Un gendarme a été gravement blessé. Ce dernier a fait usage de son arme à 4 reprises, blessant le conducteur. Un fait-divers qui a également fait réagir le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu.