Le président du Département de Mayotte adresse un "message de solidarité" à Patrice Selly

Le communiqué :



Dans un courrier adressé à Patrice Selly, maire de la ville de Saint-Benoît à La Réunion, le président du Conseil départemental de Mayotte, Ben Issa Ousseni, réagit aux violences répétées qui ont fait deux victimes dans les quartiers de Bras Fusil et Bras Canot.



"Je souhaite tout d’abord vous adresser un message de solidarité face à ces phénomènes que nous ne connaissons que trop bien à Mayotte", entame le président du Département avant de garantir la disponibilité de la Délégation de Mayotte à La Réunion, service du Conseil départemental de Mayotte sis à Saint-Denis.



Par le passé, la ville de Saint-Benoît a déjà connu de tels événements, en réponse à ces faits, l’équipe de la DMR a conduit des actions de proximité en s’appuyant sur le tissu associatif : organisation de groupes de paroles sur la parentalité et la sécurité des enfants avec l’association Nourouldjanati Madaniya, rencontre entre une magistrate et des jeunes de Bras-Fusil avec Aouladi Junior. Tout récemment, au mois de décembre, l’association AISAJS a été soutenue dans l’organisation d’un tournoi de football interquartier visant à promouvoir le vivre-ensemble et la fraternité à Saint-Benoît. La semaine dernière, une délégation d’élus de Mayotte en mission à La Réunion, menée par le vice-président en charge de l’action sociale, a rencontré des responsables associatifs locaux pour s’enquérir de la situation générale des Mahorais de La Réunion.



"Si je regrette que de tels évènements puissent conduire à désigner telle ou telle communauté au risque de tensions plus graves, je ne peux que m’associer à la nécessité de mesures fortes et exemplaires ainsi qu’à celle, pour la commune, de ne pas agir seule", conclut Ben Issa Ousseni.