Le président du Conseil Départemental reçu au TCO

Cyrille Melchior et Emmanuel Séraphin ont présidé une réunion de travail au cours de laquelle les services respectifs des deux collectivités ont échangé sur des dossiers prioritaires pour le développement de la région Ouest et relevant de leurs champs de compétence comme l’Ecocité, le développement des Hauts, le tourisme, l’eau, le logement, la culture et le patrimoine, l’enseignement artistique, l’agriculture, la lutte anti vectorielle …