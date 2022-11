A la Une .. Le président de la Ligue de basket-ball est effaré par l'annonce des dates des JIOI 2023

Le président de la Ligue régionale de basket-ball de La Réunion commente l'annonce du calendrier des Jeux des Iles de l'océan Indien 2023. Un calendrier encore très approximatif à moins d'un an de l'échéance et qui suscite l'incompréhension. Le communiqué de la présidence de la LRBB : Par LG - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 18:35

La ligue régionale de basket-ball a pris acte du courrier d'information du CROS Réunion indiquant que les jeux des îles 2023 auront lieu à partir du 23 août 2023 à Madagascar ou en tout cas avant le 15 septembre.



A quoi joue le CNO de Madagascar ? Déjà très silencieux jusqu'à présent, il ne donne toujours pas de date précise mais plutôt un créneau dans lequel il souhaite l'organiser.



Je suis outré qu'il n'y ait pas de dates qui prennent en compte l'ensemble des problématiques des îles de l'océan indien. Je ne comprends pas non plus que le CIJ ne puisse pas imposer son propre timing avec le CNO Malgache. Le CIJ ne se rend-il pas compte que le 23 août est une date qui arrange le CNO Malgache mais absolument pas nos athlètes ?



Au mieux, les JIOI 2023 débuteront le 23 août. Mais à cette date, il y a des problèmes pour plusieurs disciplines sportives de La Réunion :



1/ la rentrée scolaire aura déjà débuté à La Réunion. Ne savent-ils pas que plusieurs de nos athlètes sont des étudiants, voire des mineurs ? Je ne parle même pas des éducateurs qui travaillent, pour certains, dans l'éducation nationale et qui seront donc indisponibles à partir du 23 août. Tout comme certains de nos athlètes qui sont parents et qui auront des difficultés pour faire garder leurs enfants.



2/ Plusieurs athlètes susceptibles d'intégrer et de compléter les sélections de La Réunion sont des espoirs réunionnais qui évoluent dans des clubs du championnat de France et d'ailleurs. Impossible de les avoir à cette période de reprise du championnat haut niveau. C'est valable au basket-ball comme au volley-ball, etc...



3/ Le championnat réunionnais de basket-ball, comme d'autres sports collectifs en salle d'ailleurs, ont des dates de finales nationales imposées par le calendrier fédéral. Si les JIOI débutent après le 23 août, nos calendriers sportifs seront totalement bousculés.



4/ Nous avons démarré nos regroupements des pré-sélections, tant en féminines qu'en masculins. Le planning établi par le staff prenait en compte une préparation physique et technique pour un début de compétition à la mi-juillet 2023, date officieusement avancée à un moment donné. Là, nous avons un créneau de dates des JIOI entre le 23 août et le 15 septembre (sans aucune certitude sur la date exacte de début de compétition). C'est un chamboulement total pour la préparation des athlètes.



Par le passé, la quasi totalité des Jeux des îles de l'océan Indien ont eu lieu entre juillet et mi août, grand maximum. Là, ils auront lieu au mieux fin août, au pire début septembre 2023.



Avec Mayotte, nous ne sommes pas un pays comme le sont les autres territoires et îles présents aux JIOI. Les autres territoires de la zone ont l'impression de jouer contre la France quand nous participons aux JIOI, surtout quand ils nous voient défiler avec le drapeau bleu blanc rouge et que nous chantons la marseillaise. Mais nous ne sommes qu'un petit département français et c'est là toute la difficulté politico-sportive avec nos adversaires. Nous ne sommes pas une nation et n'avons pas les mêmes moyens financiers pour la préparation de nos athlètes. Nous avons des contraintes de dates.



Pour l'avenir, je suis très pessimiste quand à la survie de cette compétition de la zone océan indien :



- tant qu'il n'y aura pas de règles claires et définitives pour l'organisation de ces jeux tous les 4 ans avec une date connue longtemps à l'avance et toujours dans le même créneau,



- tant que ces jeux représenteront de plus en plus des enjeux géo-politiques en place au lieu des enjeux sportifs,



- tant que les moyens financiers continueront à diminuer pour organiser ces jeux et préparer les athlètes,



- tant que les Jeux des îles ne seront pas reconnus par les instances sportives internationales comme étant une compétition officielle internationale,



- tant que le l'Etat français, qui est à l'origine des 1ers Jeux des îles, continuera à se désengager financièrement de cette compétition (suppression du CNDS et donc des subventions d'Etat pour les JIOI) laissant seuls le conseil régional, le conseil départemental, ainsi que les ligues et comités financer une telle compétition.



Le gouvernement français apporte zéro euro de financement direct mais par contre ne s'empêche pas de nous mettre en difficulté comme ce fût le cas lors des incidents diplomatiques ayant eu lieu aux JIOI de 2015 à La Réunion.



Si nous voulons aller à ces jeux, soyons sérieux et faisons en sorte qu'une date cohérente soit fixée entre le CNO Malgache et le CIJ.



Soyons fiers et respectueux de nos sportifs, des éducateurs et des bénévoles de clubs.



Vive le sport !



Johan Guillou

Président

Ligue Régionale de Basket-Ball de La Réunion