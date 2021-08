A la Une . Le président de la Fédération hospitalière de France préconise la vaccination obligatoire

Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) s'est prononcé aujourd'hui, dans les colonnes du Journal du Dimanche, en faveur d'une vaccination obligatoire pour tous. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 1 Août 2021 à 19:57

"Nous n'avons plus le luxe de prendre des demi-mesures", a déclaré aujourd'hui Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) , dans les colonnes du Journal du Dimanche.



Compte tenu de la progression du variant Delta "partout, les indicateurs repartent à la hausse : le contexte épidémique nous montre les limites des mesures intermédiaires", affirme-t-il.



Les récentes manifestations ne l'incitent pas à ralentir le pas, au contraire. "Chaque jour qui passe voit les antivaccins durcir leurs propos. Il est temps d'aller au-delà de l'incitation pour franchir la dernière marche".



Selon lui, le pass sanitaire "a fonctionné à court terme, mais ne suffira pas à atteindre une vraie immunité collective". Pour y arriver, il préconise une "mesure simple, claire et efficace", la vaccination obligatoire. Et appelle la France à être " un pays pionnier" dans ce sens.



Reste à savoir si cette demande rencontrera un écho du côté de l'exécutif. Dans son allocution du 12 juillet dernier, le président Macron avait révélé qu'une telle piste n'était pas définitivement écartée. Il avait déclaré qu' "en fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français".



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité