Le président de la FDSEA, Dominique Gigan, sortira de prison très prochainement

La cour d’appel a rendu sa décision ce jeudi matin. Dans une salle presque vide, se trouvaient ceux qui soutiennent Dominique Gigan, président de la FDSEA (Fédération Départementale Des Syndicats d'Exploitants Agricoles). Pour eux, la nouvelle a été bonne. "Il pourrait sortir dans les prochains jours, voir demain", annonce le président de la cour.Pour cause, au lieu des 12 mois de prison ferme pour menaces et violences agravées dont Dominique Gigan a écopé en septembre en première instance, il a été condamné en appel à 18 mois de prison dont 12 avec sursis. Soit, six mois ferme. Avec les remises de peine, il est donc possible qu’il sorte.Le président de la cour d’appel rappelle qu’il y aura toujours le sursis. "Il pourra donc s’occuper de sa canne, à condition qu’il ne s’occupe que de sa canne".