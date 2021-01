Société Le président de la CCIR condamne l'agression de Joé Bédier

Lundi 11 Janvier 2021

J'apprends avec stupéfaction l'agression du Maire de Saint-André dans un cadre personnel.

Je condamne fermement cet acte odieux et toute forme de violence.

J'apporte tout mon soutien à Joé Bédier ainsi qu'à sa famille.



Ibrahim Patel. Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion