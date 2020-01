Le président de l'Université décide de maintenir la fermeture

Au vu des conditions météorologiques et des conditions de circulation dégradées, le président de l'université a décidé de maintenir la fermeture de l'établissement demain samedi 25 janvier 2020, pour l'ensemble de ses sites :



Site du Moufia,

Site du Parc Technologique Universitaire,

Site de la Victoire,

Site de Bellepierre,

Site du du Tampon,

Site de Terre-Sainte,

Station du Maïdo



Sont concernées par cette fermeture toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens) de toutes les UFR, écoles, instituts et services ainsi que toutes les activités administratives de l’Université de La Réunion, tous sites confondus.