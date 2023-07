A la Une . Le président de l'AMDR invite les maires de La Réunion à relayer un appel au calme

Le président de l’AMDR Serge Hoareau adresse un message de soutien aux communes concernées par des dégradations de biens publics et appelle les habitants de La Réunion à ne pas basculer dans la violence. Par LG - Publié le Samedi 1 Juillet 2023 à 07:53

Face aux nombreux actes de violence survenus dans toute la France depuis deux jours, je tiens, en tant que président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), à exprimer ma solidarité envers les communes et les personnes confrontées à ces violences et à relayer l'appel au calme et à l'ordre lancé par l'Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF).



Je tiens également à apporter un soutien tout particulier aux maires dont les hôtels de ville et établissements ou équipements municipaux ont été la cible d'attaques, à La Réunion comme dans l'Hexagone, et à saluer l’action des agents publics qui, dans ces circonstances exceptionnelles, assurent la sécurité des Français et la continuité du service public.



J'invite par ailleurs les maires de La Réunion à relayer un appel au calme, au dialogue et à l’arrêt des violences. J'appelle enfin nos compatriotes réunionnais à ne pas céder à la violence et à faire preuve de responsabilité en respectant les lois de la République qui permettent l’expression libre des revendications. Comme l'explique très justement l'AMF : « La violence n’est pas la solution. Elle est même le problème ».



Cette dangereuse montée de la violence, j'avais déjà eu l'occasion de m'en inquiéter dans une tribune publiée en avril dernier. J'y soulignais alors que cette violence était à mon sens la marque d'une perte de repères, d'un délitement sociétal et d'une dissolution des valeurs qui cimentent notre vivre-ensemble.



J'en appelle donc une nouvelle fois au respect de l'autorité, sous toutes ses formes, au dialogue, vertu essentielle, et encourage les Réunionnaises et les Réunionnais à s'engager et agir pour le bien commun en éloignant toutes formes de haine et de violence.