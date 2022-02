A la Une . Le président de l'AMDR félicite ​Mathieu Hoarau, nouveau maire de l'Étang-Salé

Serge Hoareau, le président de l'association des maires de La Réunion, souhaite la bienvenue dans la grade famille des maires de l'île et de France après son installation ce samedi en tant que maire de l'Etang-Salé. Le communiqué du président de l'AMDR : Par LG - Publié le Samedi 26 Février 2022 à 15:46





Je souhaite donc à Mathieu Hoarau la bienvenue dans la grande famille des Maires de France et de La Réunion, ainsi qu'au sein de l'AMDR. Je ne doute pas un seul instant qu'il saura mettre tout son dynamisme, sa passion et ses compétences au service de ses administrés. Suite au scrutin du dimanche 20 Février 2022, confirmé par le vote du conseil municipal de ce Samedi 25 Février 2022, Mathieu Hoarau s'est officiellement installé dans le fauteuil de Maire de l'Étang-Salé En tant que président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), je tiens à le féliciter sincèrement et chaleureusement pour ce résultat qui vient consacrer son engagement pour sa commune natale.Je souhaite donc à Mathieu Hoarau la bienvenue dans la grande famille des Maires de France et de La Réunion, ainsi qu'au sein de l'AMDR. Je ne doute pas un seul instant qu'il saura mettre tout son dynamisme, sa passion et ses compétences au service de ses administrés.





