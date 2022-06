Communiqué Le président d'Agir DDPME démissionne et crée son propre collectif

​Dominique Gamel quitte Agir DDPME et crée son propre collectif, SOS DPM 97.4. Par N.P - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 11:17

Le communiqué :



Je vous informe que j’ai quitté le Collectif de Défense du Domaine Publique Maritime (CDDPM), que j’ai démissionné de mes fonctions de président et secrétaire d’Agir pour la Défense du Domaine Public Maritime et de l’Environnement (Agir DDPME), et que j’ai également quitté cette association. Ces décisions ont pris effet le 15 juin 2022.



Elles ont été motivées par des divergences de vue inconciliables, avec les membres fondateurs de ces organisations, sur l’objet de celles-ci, et sur leur stratégie.



Je reste plus que jamais investi dans la lutte pour la défense et la préservation du Domaine Public Maritime (DPM) ou réserve domaniale des 50 pas géométriques.



Je poursuivrai mon action avec le même engagement, au sein du collectif citoyen SOS DPM 97.4 crée le 18 juin 2022, et dont je suis le porte-parole.



Dominique Gamel