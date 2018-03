Le président Melchior reçu au ministère de l’Outre-mer

La suppression de l’allocation accession à la propriété et les délais d’obtention du Kbis au menu



Parallèlement à son déplacement dans le cadre du salon international de l’agriculture où le Département a piloté l’installation d’un village Réunion de 600m², le président du Conseil départemental Cyrille Melchior a été reçu au Ministère des Outremers. Au menu des discussions : la suppression de l’allocation accession à la propriété et le délai d’obtention des kbis à La Réunion.



Sur le premier point, le Président Melchior a rappelé les conséquences extrêmement négatives que cette suppression allait provoquer à La Réunion : 200 emplois menacés à court terme, 500 entreprises en péril du fait de la disparition de 50 millions de chiffres d’affaires annuels, selon les chiffres de la Chambre de commerce et d’industrie. Plus de 1000 personnes sont concernées par cette disparition.



Quant au délai d’obtention du kbis qui peut atteindre plusieurs mois à La Réunion, il pénalise grandement les entreprises notamment dans leur phase de démarrage quand elles sont le plus fragiles. Le secteur économique s’est d’ailleurs déjà mobilisé sur ce sujet.

Le président Cyrille Melchior a donc rappelé ces difficultés au Ministère des Outremers et a demandé une prise en compte rapide et durable pour éviter de pénaliser les entreprises et les ménages réunionnais.