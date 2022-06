Le président Cyrille Melchior reçoit l'Ambassadrice de France à Maurice : Vers une nouvelle impulsion des échanges avec l'île sœur

Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental, a reçu Florence Causse-Tissier, Ambassadrice de France à Maurice, le 2 juin dernier.



Le Président a rappelé l’importance, après les contraintes liées à la crise sanitaire, de renouer les liens avec les îles voisines, en particulier, Maurice avec laquelle la proximité géographique facilite les relations humaines et professionnelles.



Le Département favorisera une approche pragmatique et commune avec l’État et la Région afin de soutenir des actions dans le domaine de l’appui à la francophonie, de la gestion de l’eau, de la sécurité alimentaire et du sport notamment.



L’Ambassadrice, de son côté, a souligné la réussite du projet de formation des enseignants mauriciens de français co-financé par le Département. Elle a par ailleurs mis l‘accent sur la volonté du gouvernement français de donner une nouvelle impulsion aux échanges avec Maurice en travaillant sur trois axes principaux : le développement des territoires, la solidarité insulaire ainsi que la jeunesse et l’éducation.



Le Président du Conseil Départemental a enfin insisté sur la nécessité d’avoir une politique de coopération forte avec les pays de la zone en privilégiant une démarche opérationnelle et concrète.