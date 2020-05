A la Une .. Le premier vol expérimentant un "corridor sanitaire" a atterri ce matin à La Réunion

Le premier vol d’expérimentation du "corridor sanitaire" est arrivé ce matin à La Réunion. Ce dispositif actuellement testé par Air Austral et Air France vise à garantir la sécurité des passagers mais aussi du territoire de La Réunion, en vue d’un retour à la normale des programmes de vols. Il inclut à ce stade une prise de température avant de monter à bord de l’avion ainsi qu’un dépistage au Covid-19 pour ceux qui acceptent. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 18:45 | Lu 802 fois

Les compagnies aériennes se préparent déjà à une reprise plus "normale" des vols commerciaux entre La Réunion et la métropole. "La demande est grande", expliquent Air Austral et Air France, qui travaillent actuellement pour proposer un dispositif de sécurité, aux côtés de l’aéroport Roland Garros, l’Aviation Civile ainsi que Aéroport de Paris (ADP). Il consiste en une chaîne de traitement dès l’entrée dans l’aérogare jusqu’à la sortie de l’aérogare à destination.



Les passagers volontaires sont testés avant l’embarquement



191 passagers sont arrivés ce matin à La Réunion à bord du premier vol d’expérimentation de ce "corridor sanitaire". Ils ont été invités à réaliser un test de dépistage du Covid-19 avant le voyage, comme le préconise ce dispositif expérimental. 35% d’entre eux ont accepté comme l’indique Dominique Dufour, secrétaire général d’Air Austral:



"Compte tenu des délais que nous avions laissé aux personnes pour se faire tester, un tiers des passages testés c’est un résultat tout à fait encourageant. Nous avons administré un questionnaire à toutes les personnes voyageant dans ce vol pour connaître la raison pour laquelle ils ont accepté de se faire tester, si c’était facile, s’il y avait un laboratoire à proximité où ils pouvaient le faire; et dans le cas contraire, s’ils n’ont pas pu le faire, pour quelle raison."



La possibilité de rendre ce test obligatoire pour tous les voyageurs avant leur départ vers La Réunion n’est pas écartée, mais la question de la prise en charge financière du dépistage doit encore être étudiée.



En effet, pour l’instant le ministère de la Santé tarde à acter le remboursement des tests sérologiques de dépistage du Covid-19 comme promis. Pour l’instant, seules les personnes présentant des symptômes peuvent se faire rembourser la procédure, lorsqu’elle est prescrite sur ordonnance.



Au-delà de 38 degrés, l’accès à bord est refusé



Toujours considéré comme une "fausse sécurité dans la durée" par l’ARS, la prise de température des passagers avant et après le vol fait cette fois partie du dispositif:



"Dans ce contexte, la prise de température ce n’est pas la même chose, explique le Docteur François Chieze, directeur veille et sécurité sanitaire à l’ARS, elle permet de s’assurer que la personne qui monte est absolument indemne de température et a une valeur sur une durée courte, immédiate. C’est le test initial qui permet de savoir si le passager est malade."

La quatorzaine reste maintenue dans la version expérimentale



Si le dispositif pourrait être modifié en fonction des résultats des premières expérimentations, les mesures déjà en place elles ne bougent pas: les passagers arrivés ce matin à La Réunion ont été placés en quatorzaine, même s’ils ont fourni des résultats négatifs au Covid-19 avant de voyager.



"On est dans une recherche de solutions. Il faudra bien assouplir les restrictions de vol, donc on cherche comment sécuriser au mieux le territoire et nos passagers", indique Air Austral.



Car l’idéal pour une reprise de l’activité à la hauteur des pertes enregistrées depuis le début de la pandémie, serait de pouvoir se passer de la quatorzaine et ainsi attirer à nouveau les touristes.



Le dispositif sera par la suite proposé aux autorités sanitaires. En attendant, tous les yeux sont rivés sur le Premier Ministre Edouard Philippe, qui doit prendre la parole ce soir pour annoncer l’acte 2 du déconfinement et l’allégement probable d’un grand nombre de restrictions.





