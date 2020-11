A la Une . Le premier système dépressionnaire de la saison, Alicia, à plus de 2 905 km de La Réunion

On connaît désormais le premier système dépressionnaire de la saison. Baptisé Alicia, le météore est passé au stade de tempête tropicale la nuit dernière et se trouve à 2 905 km à l'est-nord-est de La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 14 Novembre 2020 à 07:00 | Lu 206 fois

D'une pression estimée à 995 hPa, Alicia était située à 4 heures locales aux points 8.0 Sud et 79.2 Est. La tempête tropicale se déplace en direction du sud-ouest à une vitesse de 35 km/h, avec pour le moment des vents maximaux estimés en mer à 75 km/h et des rafales avoisinant les 100 km/h. Pas de menace directe pour La Réunion dans les prochains jours.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 15/11 à 04h locales, par 12.5 Sud / 74.8 Est.

CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 16/11 à 04h locales, par 16.2 Sud / 73.2 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 17/11 à 04h locales, par 18.5 Sud / 72.7 Est.

DEPRESSION SE COMBLANT, Centre positionné le 18/11 à 04h locales, par 21.7 Sud / 71.9 Est.





