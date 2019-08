Le premier repas végétarien apprécié

Les quelques 14 000 enfants scolarisés à Saint-Paul et qui déjeunent à la cantine ont eu droit à un menu différent ce vendredi. Dans leur assiette, un repas entièrement végétarien : un riz cantonais aux légumes et une salade de choux avec des morceaux de fromage. Beaucoup ont apprécié. Nombreux sont ceux qui ont même demandé à être resservis.

Ce menu végétarien expérimenté pour la première fois dans les cantines saint-pauloises rentre dans la loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire » autrement dit loi EGalim qui impose aux collectivité de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut-être composé de protéines animales ou végétales. Pour démarrer, la ville de Saint-Paul a préféré miser une préparation culinaire bien connue et aussi appréciée par les enfants.