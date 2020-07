Le premier qui dit La Vérité, il doit être exécuté.

Bien sûr, vous avez reconnu les paroles de la célèbre chanson de Guy Béart, " La Vérité"

" La Vérité ", une chanson sur la liberté d"expression et les tabous de la société.



J'ai commis, sur ZINFOS, un billet : "Bruno"; ou la mort d'un centurion. Bien sûr, j'ai eu droit à la réaction de mes détracteurs habituels. Je ne peux utiliser le mot de" commentateurs", tellement leurs interventions sont pauvres...... Je répliquais en post 21 en citant Guy Mollet.

Guy Mollet, Président du Conseil sous la 4ème République de 56 à 57.

Celui-ci a écrit un livret remis à chaque militaire appelé ou rappelé du contingent , qui traversait la mer pour l' Algérie .

Ce livret était un bon résumé de ce que la France a réalisé en Algérie.



Bien sûr, ce document, je l'ai en ma possession, et me suis empressé de le diffuser .

Le hic, c'est que si certains l'ont reçu, d'autres n'ont pu " l'ouvrir "...........!



Un ami, désireux d'en prendre connaissance n'a pu y accéder !

Le message suivant s'affichait en lieu et place de mon envoi : " L'Algérie sous la France" est corrompu" ! ! !

J'en ai la capture d'écran !



Je ne sais si c'est une censure ou un piratage, mais le constat est là : nous devons rester aux ordres de la bien-pensance, et surtout entretenir le déni de vérité .



Pauvre France.



Alain NIVET