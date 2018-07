Le premier ouragan de la saison 2018, Beryl, arrive dans l’Atlantique

#CycloneBERYL

La saison cyclonique a démarré dans l'Atlantique. Un ouragan de catégorie 1, baptisé Beryl est actuellement situé à environ 1 500 km des Petites Antilles. La Guadeloupe et les îles du Nord ont été placées en vigilance jaune ce vendredi 6 juillet en début de soirée.L’ouragan Beryl, actuellement de catégorie 1, devrait atteindre l’arc Antillais dimanche 8 juillet avec une dégradation modérée du temps en journée et une augmentation de l’intensité des pluies en soirée, indique la préfecture de Guadeloupe. Les rafales de vent pourraient atteindre 100 km/h.La trajectoire et l’intensité du phénomène restent encore incertains. L'ensemble des services de l’État et ceux des collectivités sont mobilisés, ainsi que les opérateurs (EDF, téléphonie, eau…).