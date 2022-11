A la Une . Le premier nano-satellite mauricien s'est "désintégré" dans l'espace

Le MIR-SAT1, premier nano-satellite mauricien ( le « cube sat », d’une dimension de 10x10x10 cm) envoyé dans l’espace au coût de près de 29 millions de roupies et mis en orbite en juin 2021, s'est désintégré le 19 avril 2022. Par E. Moris - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 13:04





Lire l'intégralité de l'article en cliquant... C'est l'annonce du jour. Le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation (TIC), Deepak Balgobin interrogé sur le sujet à la suite d'une question parlementaire, mardi, à l’Assemblée nationale, de Joanna Bérenger, a avoué que ce petit bijou technologique n'est plus opérationnel.