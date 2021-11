Le premier ministre Jean Castex positif à la Covid

Jean Castex revenait de Belgique quand il a appris que l’une de ses filles agées de 11 ans avait été testée positive. Le résultat de test du chef du gouvernement est également revenu : positif à la Covid.



Son agenda sera aménagé tout en respectant l’isolement pour une période de 10 jours, a indiqué hier soir Matignon.



Dix ministres devront également se faire tester pour avoir été en contact avec le premier ministre entre samedi et lundi : le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ; le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti ; la ministre des Armées, Florence Parly ; la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot ; le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset ; la ministre des Sports, Roxana Maracineanu ; le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau ; le secrétaire d'État chargé des Affaires européenne,s Clément Beaune ; le secrétaire d'État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne ; et Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.