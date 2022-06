Le premier duo de Clara est avec... MCBOX !

La chanson est pour l'instant en exclusivité sur les ondes d'ExoFM. La radio locale a révélé cette semaine l'existence du duo entre MCBOX et Clara. Des extraits peuvent être trouvés sur les réseaux sociaux. Le succès de ce featuring entre le Réunionnais au disque d'or et la ségatière aux boucles (et à la voix) d'or ne fait aucun doute lorsque le titre sera disponible sur toutes les plateformes.