Le prélèvement à la source arrêté avant même d'avoir commencé

Alors que la réforme devait rentrer en vigueur à compter de 2019, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé ce samedi que "l'arrêt du prélèvement à la source n'était pas exclu", comme le révèle nos confrères de BFM TV.



Gérald Darmanin rencontrera le président de la République et le Premier ministre mardi. Ils clarifieront les choses avant de prendre une décision définitive. Ce serait Emmanuel Macron lui-même qui aurait eu "besoin d'une série de réponses très précises" avant que cette réforme ne soit réellement mise en place.



Le prélèvement à la source aurait des effets psychologiques. "Est ce que techniquement on est prêt ? Oui on est prêt. Est ce que psychologiquement les Français sont prêts ? C'est une question à laquelle collectivement nous devons répondre", a souligné Emmanuel Macron sur BFM TV.



Or de nombreux foyers avaient déjà opté pour ce système. De plus, le prélèvement à la source s'étalera sur douze mois et non dix comme ça l'était avec le système de mensualisation actuel. C'est pourquoi Gérald Darmanin reste tout de même confiant de la mise en place de cette réforme.