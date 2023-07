A la Une . Le préfet rappelle les consignes de prudence et les interdictions durant l'éruption

Le préfet a décidé de déclencher le passage en alerte 2-1 "Éruption dans l'enclos, grandes pentes" suite à la confirmation par les équipes de l'OVPF de l'éruption du Piton de la Fournaise. Par LG - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 10:26

Le communiqué de la préfecture :



L’observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OPVF) enregistre depuis 7h36 une crise sismique, le trémor volcanique synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis 08h30 environ heure locale.



D’après les enregistrements de l’OVPF, la source de l’éruption est localisée sur le flanc est, au niveau des grandes pentes.



Dans ces conditions, le préfet a décidé de déclencher la phase d’alerte 2-1 du dispositif spécifique ORSEC* volcan : éruption dans l’enclos sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.



L'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes), que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, reste interdit jusqu’à nouvel ordre.



Il est rappelé que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture. A ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation.



Il est demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur cette route et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation.



La gendarmerie nationale et l’office national des forêts ont été chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site.

