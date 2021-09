Le préfet prend la parole : Ce que l’on sait déjà

Le préfet de La Réunion prendra la parole ce jeudi à 17 heures alors que les mesures de confinement et de couvre-feu prennent fin ce dimanche. Il détaillera les nouvelles restrictions qui entreront donc en vigueur ce lundi sur notre île pour limiter la circulation du coronavirus.



La situation sanitaire



L’épidémie de coronavirus connaît un ralentissement depuis maintenant trois semaines. La mise en place du confinement et l’abaissement du couvre-feu remontent à un peu petit plus d’un mois.



Les restrictions ont donc permis “d’éviter le pire ”, comme l’a expliqué le préfet lors d’une de ses dernières prises de parole. Mais le plus haut représentant de l’Etat avait cependant expliqué que seule l’immunité collective via l’avancée de la couverture vaccinale permettrait de contenir durablement l’épidémie.



Mais seulement 44% de la population totale de La Réunion dispose d’un schéma vaccinal complet. Les autorités s’étaient donné comme objectif d’atteindre les 50% fin août pour atteindre l’immunité collective en novembre sur l’île.



Un léger allègement



Le préfet de La Réunion a annoncé aux maires de La Réunion qu’il envisageait un assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus pour les prochaines semaines. Mais il n’a aucunement précisé les nouvelles heures de couvre-feu ou les nouveaux rayons de confinement.



La situation sanitaire est toujours sous surveillance et le desserrement des mesures devrait donc être progressif et contrôlé.



