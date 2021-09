Le préfet prend la parole : Ce que l’on ne sait pas encore

La prise de parole du préfet est très attendue ce jeudi après-midi. Le plus haut représentant de l’Etat à La Réunion devrait notamment évoquer l’évolution des restrictions liées à l’épidémie de coronavirus pour les semaines à venir.



Les mesures actuelles



Les Réunionnais sont reconfinés depuis maintenant un peu plus d’un mois sur un rayon de 10 kilomètres du lundi au samedi et de 5 kilomètres le dimanche. Le couvre-feu abaissé à 18 heures fin juillet a été reculé à 19 heures à la rentrée scolaire.



Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics et l’accueil des personnes dans les établissements est limité via des jauges.



Le Pass sanitaire est aussi appliqué dans de nombreux lieux comme les restaurants, les cinémas ou les salles de sport, par exemple.



Ce qu’il devrait se passer



Le préfet a évoqué avec les maires de La Réunion sa volonté de lancer un plan de désescalade progressif des mesures restrictives.



Mais Jacques Billant évoque une stratégie progressive et contrôlée car la circulation du coronavirus est toujours active et le risque de rebond n’est pas écarté à cause de la faible couverture vaccinale.



Ce que l’on va apprendre aujourd’hui à 17 heures



Le plus haut représentant de l’Etat à La Réunion n’a pas détaillé sa stratégie de lutte contre le coronavirus avec les maires.



Il devait encore s’entretenir avec la communauté médicale, les acteurs économiques et les instances ministérielles afin de peaufiner sa stratégie de lutte contre la Covid-19 à La Réunion sur les prochaines semaines.



Un allégement des mesures est donc possible. Mais celui-ci serait progressif. Le couvre-feu va-t-il être repoussé d’une heure ou de deux heures ? Le rayon du confinement sera-t-il agrandi de 5 ou 10 kilomètres ?



Rendez-vous sur Zinfos974 à 17 heures pour être informés des annonces du préfet de La Réunion sur le couvre-feu et le confinement.