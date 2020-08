A la Une . Le préfet ordonne des mesures encore plus restrictives pour tenter de juguler la Covid à La Réunion

Le préfet de La Réunion passe à la vitesse supérieure pour tenter de juguler le rythme de circulation du virus Covid-19 à La Réunion. Les rassemblements de population seront encore plus restreints dans l'espace public et le port du masque devient obligatoire dans de nouvelles zones. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 18:11 | Lu 3294 fois

"Dans ce contexte sanitaire grave, j'ai présenté la semaine dernière des mesures visant à ralentir la circulation du virus. Ces mesures doivent être renforcées. Je rappelle que le port du masque est déjà obligatoire dans les transports publics, y compris scolaire, dans les boutiques, dans les centres commerciaux et dans l'ensemble des services publics.



Il est aussi obligatoire depuis samedi dernier aux abords des crèches, des établissements scolaires, de l'université, de l'aéroport, dans les marchés de plein air et dans certaines rues et esplanades, à forte fréquentation, à l'aéroport. Le périmètre est désormais étendu.



Premièrement, en lien avec les maires, j'ai décidé d'imposer le port du masque dans de nouvelles zones plus vastes. A titre d'exemple, le port du masque est désormais obligatoire dans plusieurs quartiers entiers de Saint-Denis, le centre ville, le Chaudron, le Bas de la Rivière et le front de mer de Saint-Pierre.



Sachez que je continuerai à intégrer de nouveaux secteurs à chaque fois que cela sera nécessaire.



Deuxièmement, les rassemblements de loisirs de plus de dix personnes sont désormais interdits dans l'ensemble du département. Cela concerne bien sûr les espaces verts, les airs de pique-nique, les plages.



Troisièmement, la pratique des sports collectifs et de contact est désormais interdite dans l'ensemble du département.



Toutes ces mesures prendront effet dès demain samedi et s'appliqueront pour une première période courant jusqu'au dimanche 13 septembre.



J'ai demandé aux forces de l'ordre et aux maires d'accentuer des contrôles strictes de toutes ces mesures."