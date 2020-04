A la Une . Le préfet ordonne des contrôles dans les grandes surfaces et sur les étals des marchés





"J’entends l



"Si vous avez besoin de six oeufs, achetez six oeufs ! Pas plus !"



Certains importateurs et/ou vendeurs semblent en effet profiter de la ruée vers les produits alimentaires pour se faire des marges inacceptables en cette période de crise sanitaire. Faut-il encore que les consommateurs raisonnent également leurs achats. Le préfet en a également conscience.



"Je veux évoquer les sujets d’approvisionnement et de prix, en rappelant d’abord qu’il n’y a pas de rupture d’approvisionnement, tant sur le fret que sur l’approvisionnement aérien. Nos circuits logistiques fonctionnent. Les entreprises réunionnaises du secteur fonctionnent et je suis attentif à ce que la chaîne approvisionnement se maintienne. Il n’y a donc aucune raison de constituer des stocks. Si vous avez besoin de six oeufs, achetez six oeufs ! Pas plus !", illustre le représentant de l'Etat dans son message adressé à la population au 15ème jour de confinement. Le préfet de La Réunion a abordé, au cours de son point d'étape ce mercredi après-midi, la question cruciale de l'augmentation des prix constatée ici et là par de nombreux consommateurs. Il a tenu à apporter des réponses. Les services de l'Etat, avec la DGCCRF en première ligne, devront mener des enquêtes de terrain dès ce jeudi."J’entends l es alertes légitimes sur les prix. Dès demain, des contrôles seront réalisés, tant dans les grandes surfaces que sur les étals des marchés pour les fruits et légumes . Sur ce sujet, la ministre des Outre-mer l’a rappelé, toutes les options sont sur la table pour garantir la modération des prix. Ma priorité reste la modélisation du bouclier qualité prix 2020. Une modélisation qui était dans sa phase finale avant le confinement. Je souhaite qu’elle aboutisse très rapidement, très urgemment. S’il ne devait pas y avoir d’accord, je fixerai moi-même le prix cible du BQP 2020", prévient Jacques Billant.Certains importateurs et/ou vendeurs semblent en effet profiter de la ruée vers les produits alimentaires pour se faire des marges inacceptables en cette période de crise sanitaire. Faut-il encore que les consommateurs raisonnent également leurs achats. Le préfet en a également conscience."Je veux évoquer les sujets d’approvisionnement et de prix, en rappelant d’abord qu’il n’y a pas de rupture d’approvisionnement, tant sur le fret que sur l’approvisionnement aérien. Nos circuits logistiques fonctionnent. Les entreprises réunionnaises du secteur fonctionnent et je suis attentif à ce que la chaîne approvisionnement se maintienne. Il n’y a donc aucune raison de constituer des stocks. Si vous avez besoin de six oeufs, achetez six oeufs ! Pas plus !", illustre le représentant de l'Etat dans son message adressé à la population au 15ème jour de confinement. Zinfos974 Lu 5626 fois







Dans la même rubrique : < > 200€ : Le prix d’une vie d’un étudiant infirmier Coronavirus-COVID 19 à La Réunion : 34 nouveaux cas confirmés, 281 au total