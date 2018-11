Le préfet met en place un premier accompagnement urgent de l’économie

L’activité économique de l’île, tous secteurs confondus, est durement affectée par les conséquences du mouvement des "gilets jaunes" ", reconnaît Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, qui a mis en place un comité d’accompagnement de l’économie. La DRFIP, la DIECCTE, les 3 chambres consulaires, le MEDEF, la CPME, l’U2P, la CGSS, la CRR, l’IEDOM et la fédération française des banques se sont réunis et ont arrêté les premières mesures provisoires et d’urgence suivantes :- Les entreprises peuvent mobiliser le dispositif de l’activité partielle. Ces demandes peuvent être déposées, par voie numérique, par toute entreprise comptant au moins 1 salarié sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ Pour plus de renseignements, il est possible de consulter le site http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintien-dans-l-emploi/activite-partielle Les questions peuvent être envoyées à : 974.direction@dieccte.gouv.fr - La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) traite d'ores et déjà 91 demandes (1800 salariés sont concernés pour 90.000 heures de travail).Les services fiscaux étudieront toute demande de délai ou d'examen particulier. Les chefs d’entreprises et les travailleurs indépendants sont invités à prendre contact avec leur service des impôts des entreprises (SIE).- un échéancier sera accordé aux entreprises pour les cotisations d’octobre, novembre et décembre, ainsi qu’une remise des majorations de retard pour les périodes considérées. La prolongation des échéanciers en cours ne pouvant être honorés pourra être accordée.- La pratique de modérations sera privilégiée dans les procédures contentieuses en cours- Le fonds d’aide d’urgence du SSI est activé.Les contacts sont :- Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) : www.contact.urssaf.fr - Caisse de retraite complémentaire (CRC) : contentieux@groupecrc.com - Service social des indépendants (SSI) : contact.reunion@secu-independants.fr Dans le cadre de ses missions, elle traitera toute demande d'appui, notamment en terme de cautionnement bancaire, avec la plus grande attention.rappelle l’existence de son dispositif de médiation du crédit : www.mediationducredit.fr . Le correspondant TPE est également à la disposition des chefs d ‘entreprises afin d’orienter les démarches. Renseignements : 02 62 90 71 00 ou tpe974@iedom-reunion.fr . Les chambres consulaires se font le relai de ces mesures auprès de leurs ressortissants et sont pleinement associées à ce dispositif.