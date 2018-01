Le préfet insiste : "Evitez tout déplacement dans le sud de l'île"

Compte tenu de la situation météorologique et des conditions dégradées sur le terrain, la préfecture confirme les consignes de vigilance et de prudence pour la journée dans l'arrondissement Sud de l'île, conformément aux modalités du plan Orsec - alerte Orange.



Les personnes se trouvant à leur domicile doivent s'abstenir de tout déplacement.



Les personnes ayant quitté leur domicile doivent rester en sécurité et s'abstenir de prendre la route sans s'être informées au préalable de l'état du réseau routier.



Des centres d'hébergement sont ouverts en cas de nécessité.