Le préfet et le recteur en visite à l'Entre-Deux pour la reprise des classes La reprise des classes commence ce lundi 18 mai à La Réunion. Le préfet de La Réunion, Jacques Billant, et le recteur de région académique, Vêlayoudom Marimoutou, sont en déplacement à l'Entre-Deux à cette occasion, pour rencontrer les élèves, les parents et les équipes éducatives.

C'est une rentrée pas comme les autres qui se déroule ce lundi dans 81 des 86 collèges publics et privés sous contrat de l'académie, et dans 180 écoles au total sur les 518 .



Après deux mois de confinement, passés à suivre les cours à distance, les marmailles de l'Entre-Deux - commune qui fait partie des 8 à ouvrir les écoles - retrouvent enfin leurs camarades de classe. Le préfet et le recteur se sont rendus sur place pour l'occasion.



"Il est important que les élèves qui en ont le plus besoin reviennent à l’école", a exprimé Velayoudom Marimoutou."Notre objectif était de permettre aux écoles qui ouvrent de le faire dans les meilleures conditions de sécurité. Aujourd'hui il est atteint", a de son côté commenté Jacques Billant, espérant que cela amène une dynamique. "Aujourd'hui, c'est un premier pas" .



Face à 30% de parents favorables au retour des enfants à l'école (un chiffre au-dessus de la moyenne nationale, le maire Bachil Valy explique ne "pas avoir pu rester indifférent". "Je dois mettre tous les moyens nécessaires, mettre en place les principes des protocoles sanitaires. Nous avons pris le soin de former pendant deux jours nos agents parce que c'est un nouveau fonctionnement", détaille-il, soulignant que si ces nouvelles mesures ont un coût, "la facture est largement compensée" par des services administratifs qui avaient été mis en veille pendant le confinement."Si 100% des élèves reviennent à l'école, se posera par contre la question des moyens humains", fait remarquer celui pour qui le retour à l'école "ne doit pas diviser la population car c'est sur la base du volontariat".



Ce lundi matin, à l'école de Bras Long, "la reprise s'est bien passée, mais il y a eu un couac sur le respect des horaires", rapporte le directeur de l'école élémentaire. "Pour que cette organisation soit respectée, il faut que les horaires soient respectés. Chaque groupe avait des horaires", ajoute celui dont l'école reçoit ce lundi une soixantaine d'enfants au lieu des 190 habituellement accueillis.



Et dans l'école, l'entrée dans les établissements se fait à travers un parcours balisé, afin de toujours respecter la distanciation physique entre les élèves, comme l’impose le protocole sanitaire relatif à la réouverture des établissements scolaires rédigé par le ministère de l’éducation nationale.



Les nombreuses autres mesures barrières inclues dans le protocole viennent remuer quelque peu les habitudes de ces écoliers mais aussi des collégiens, qui devront s'habituer à ces nouvelles restrictions.



