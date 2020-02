Le "préfet du glyphosate" ne rassure pas Oasis Réunion

Ce mercredi en préfecture, Pierre-Étienne Bisch a rappelé l’objectif du gouvernement de réduire les PPP de 25% fin 2020 et de 50% en 2025. Les principaux usages du glyphosate doivent être abandonnés fin 2022. Rappelant au passage que si aucune solution de substitution n’est trouvée d’ici là, l’utilisation de l’herbicide serait reconduite pour certaines filières. Particulièrement si des intérêts économiques sont en jeu. Les solutions proposées ne semblaient pas avoir convaincu les agriculteurs présents et encore moins l’association Oasis Réunion.



"Il est venu ménager la chèvre et le chou. À la fin, personne ne sera content!" Les mots de Bernard Astruc, co-coordinateur d’Oasis Réunion, ne laissent aucun doute sur les espoirs qu’il place dans cette visite. Pour ce conférencier en agro-bio-socio-écologie, la venue du préfet en charge de ce dossier est un non-évènement. "Il vient occuper le terrain, faire des conventions, des chartes et c’est tout. La preuve que rien ne va changer, c’est que l’interdiction du glyphosate n’a pas été inscrite dans loi EGalim (États Généraux de l’Alimentation)" ajoute-t-il. Car pour le militant écologiste, la sortie de l'herbicide le 1er janvier 2021 promise par Emmanuel Macron ne sera pas respectée. "Le gouvernement parlait de sortie totale, aujourd’hui il parle juste de bande de retrait, savoir si les épandages doivent être à 5 ou 10 mètres des habitations".



800 millions dépensés pour rien



En 2008, le gouvernement français lançait le plan Écophyto. Ce programme qui visait la réduction de 50% l’utilisation du glyphosate en France n’a pas eu les effets escomptés. Le préfet Pierre-Étienne Bisch a affirmé que celui-ci avait permis une amélioration de 10 à 12%. Des chiffres que ne valident pas Oasis Réunion. Selon eux,10 ans après le lancement de ce plan, l’utilisation de l’herbicide a augmenté de 25% en France malgré les 800 millions d’euros dépensés. Le préfet a tout de même annoncé que ce plan Écophyto va se transformer en Plan d’action régionale pour réduire l’emploi des PPP à La Réunion.



Selon Bernard Astruc, il n’existe que deux types d’agriculture dans le monde: l’agro-biologie et l’agro-chimie. "Les 2 ne peuvent pas coexister, les produits phytosanitaires ont déjà contaminé les sols, l’eau et l’air" ajoute-t-il. Pour appuyer son propos, il rappelle la campagne Glyphosate Réunion que l’association avait réalisée l’année dernière. Oasis réunion avait d’abord testé 21 Réunionnais à ce pesticide, dont des élus, 100% étaient positifs et au-dessus de la limite acceptable.



Si toutefois l’arrêt du glyphosate va à l’encontre des besoins des agriculteurs, le co-coordonnateur ne veut pas rentrer dans l’agri-bashing. "On n’a plus le temps pour les affrontements et les polémiques, d’autant que les agriculteurs sont les plus exposés à ces produits", affirme-t-il, "on empoisonne les consommateurs". C’est d’ailleurs ces derniers qui pourront faire bouger les choses selon lui en devenant "consomm’acteurs".



Pour rappel, La Réunion se situe à la deuxième place nationale en termes d’achat du glyphosate par rapport à la surface cultivée avec 1,21kg déversé par hectare cultivé.