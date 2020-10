Le préfet devrait annoncer le renforcement des mesures existantes

Ni confinement ni couvre-feu, le préfet Jacques Billant a pris le temps de consulter largement avant de figer le cadre de la lutte contre le Covid pour les jours à venir à La Réunion.



Selon un maire qui a assisté à cette réunion ce vendredi matin, le préfet leur a néanmoins rappelé que "la situation reste très fragile" dans notre département. Le préfet a exhorté les maires, qui détiennent un pouvoir de police dans leurs territoires respectifs, à maintenir la vigilance qui est la leur depuis des mois.



"Si on ne se met pas tous à respecter les consignes qui vont être données, la situation va se dégrader et, forcément, nous nous retrouverons tous dans la même situation que la métropole", a mis en garde le préfet, toujours au regard de la ligne de crête sur laquelle navigue La Réunion. A ce titre, le préfet devrait annoncer un renforcement des mesures existantes.



L'autre aspect qui devrait ressortir du discours du préfet à partir de 17H est celui de la prise de conscience individuelle pour mener cette bataille. Un aspect qu'il avait déjà évoqué brièvement hier en compagnie du secrétaire d'Etat Adrien Taquet.



"Chacun doit prendre ses responsabilités et mesurer la portée de ses actions", a-t-il mentionné durant son intervention auprès des élus.



Les maires ou leurs adjoints ont donc assisté ce matin au point hebdomadaire auquel la préfecture les convie depuis des mois tous les mardis. Mais au regard du reconfinement national, le préfet se devait d'effectuer ce nouveau tour de table auprès de la communauté médicale et donc des édiles.