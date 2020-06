Le préfet détaille le plan de relance économique pour La Réunion

Le préfet Jacques billant annonce un plan de relance réunionnais sur 3 axes:



1. Le soutien à la demande de court terme ;

2. La modernisation de l’économie et la structuration des filières ;

3. Le renforcement des politiques d’emploi et de formation par un plan Pétrel 2.





130 millions pour la commande publique



110 millions d'euros sont débloqués pour "initier un choc de relance de la commande publique". Un dispositif de formation des acteurs de la commande publique sera mis en place, pour que les crédits soient utilisés.



20 millions d'euros seront consacrés au soutien à l'investissement local.



L'AFD, mandatée par le ministère des Outre-Mer, va déployer à La Réunion le plan "Outre-Mer en commun", pour un montant global d'un milliard d'euros, dont le montant alloué à La Réunion n'est pas encore chiffré. L'AFD souhaite augmenter les prêts qu'elle accorde aux collectivités locales mais aussi aux entreprises.



Les ressources des collectivités seront sécurisées par l'Etat, pour pallier les pertes liées au confinement. Les montants des pertes sont en cours d'évaluation et ne sont donc pas encore établis précisément. Il s'agit de compenser les pertes, notamment concernant l'Octroi de mer. Les budgets afférents seront actés dans le cadre de la loi de finance rectificative.



7,5 millions d'euros vont être alloués à la consommation des ménages, à travers le "chèque tourisme local", que l'Etat va aider la Région à financer. 52 000 familles réunionnaises bénéficieront de ce dispositif, qui doit bénéficier au tourisme. Un plan d'aide au financement des travaux de rénovations énergétiques de l'habitat est prévu pour soutenir le BTP et les familles.





Accompagner les entreprises dans leur adaptation aux mutations économiques



Des outils vont être développés pour favoriser l'accès au micro-crédit, via un fonds de trésorerie de 5 millions d'euros. Est annoncée aussi la création d'un fonds de retournement des entreprises, dont les chiffres n'ont pas été communiqués.



Pa ailleurs les filières économiques, feront l'objet de mesures de relance sectorielles. L'agriculture se verra allouer 68 millions d'euros sur quatre ans, à compter de cette année 2020.



Le BTP quant à lui bénéficiera d'un "plan logement Outre-Mer", pour un montant minimum de 52 millions d'euros.Les secteurs du tourisme, du numérique et de l'économie sociale et solidaire feront l'objet d'aides spécifiques, point encore définies.





Soutenir l'emploi et la formation: le plan Pétrel 2



Le plan Pétrel, défini lors de la visite présidentielle, sera enrichi de 5 mesures:



2 000 contrats PEC vont être financés par l'Etat, spécifiquement au secteur marchand,. Des contrats qui pourront être des CDD ou des CDI.



L'apprentissage sera soutenu, les TPE et PME qui formeront des apprentis mineurs se verront dotées d'une aide de 5000 euros, et de 8000 euros pour les apprentis adultes.



Le dispositif exceptionnel d'activité partielle, qui a bénéficié à 70% des travailleurs réunionnais, sera maintenu, à la demande des entreprises, et sous réserve d'accords d'entreprise ou de branche. L'Etat va allouer 1,2 million d'euros à cet usage.



Un dispositif d'aide à la formation, dont l'objectif sera d'éviter le licenciement des travailleurs via la formation, sera doté de 4 millions d'euros. Il sera destiné aux travailleurs en activité partielle.