A la Une . Le préfet demande "fermement" la levée des barrages

La préfecture s'exprime suite à la nouvelle opération coup de poing des planteurs de mardi après-midi. Le préfet juge qu'il n'est "pas acceptable que les actions de mobilisation (...) pénalisent l'ensemble des Réunionnais et des Réunionnaises." Par NP - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 18:10

Le préfet déplore les blocages et demande aux planteurs de cesser ces actions. Voici le communiqué de la préfecture :



"Suite aux blocages routiers de cet après-midi, le préfet de La Réunion vient de contacter l’intersyndicale pour demander fermement la levée des barrages.



Il n’est pas acceptable que les actions de mobilisation autour du contenu de la convention pénalisent l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais.



La bonne réponse n’est pas le blocage, mais le dialogue mis en place par le préfet. Ce dialogue est en cours et doit se poursuivre dans le respect de la liberté de circulation de nos concitoyens."